Українцям, які постраждають при виконанні службових обов'язків внаслідок воєнних дій, платитимуть до 1 млн грн: названо спеціальності

Допомога носитиме одноразовий характер.

Українцям, які постраждають при виконанні службових обов'язків внаслідок воєнних дій, платитимуть до 1 млн грн: названо спеціальності
© Наталі Чубенко

Українці, які постраждали внаслідок воєнних дій під час виконання своїх службових зобов'язань, зможуть отримати виплати до 1 млн грн. Це передбачає законопроєкт №7353, який депутати Верховної Ради схвалили у першому читанні 16 серпня.

Під дію закону підпадають:

  • держслужбовці,
  • комунальники,
  • енергетики,
  • медики,
  • водії,
  • залізничники,
  • журналісти.

Серед указаних спеціальностей з початку війни зафіксовані непоодинокі випадки поранень, каліцтва і навіть загибелі під час виконання службових обов’язків.

Як пояснюють автори законодавчої ініціативи, з 24 лютого 2022 року – дня початку повномасштабної війни РФ проти України, не лише військові, правоохоронці, прикордонники або рятувальники забезпечують життєдіяльність держави.

"Наявність продуктів харчування, електрики, води, тепла, зв’язку тощо – усього, без чого життя та здоров’я кожного українця знаходиться під загрозою на територіях, наближених до зони бойових дій, та місцях ракетних обстрілів забезпечують відважні українці, які незважаючи на небезпеку виконують свої посадові обов’язки", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Проєктом Закону пропонується визначити такий рівень одноразової допомоги особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівникам об’єктів критичної інфраструктури, журналістам (або членам їх родин):

  • у разі загибелі (смерті), що настала внаслідок поранення (контузії, травми), 1 млн грн;
  • у разі встановлення групи інвалідності від III до I, що настала внаслідок поранення (контузії, травми), в розмірі від 200 до 800 тис. грн.

Виплати будуть здійснюватися з резервного фонду бюджету та надходжень від урядів іноземних країн, міжнародних організацій, донорів.

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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