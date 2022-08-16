Робота в Києві, Львові та Дніпрі: які вакансії та зарплати пропонують українцям

На сьогоднішній день найбільше вакансій по роботі зосереджено у Києві, Львові та Дніпрі. У столиці висока активність ринку праці була і до війни, а от Львів витіснив Харків за кількістю пропозицій по роботі нещодавно. Дніпро також тримає позиції, незважаючи на те, що знаходиться неподалік від фронту. Про це повідомляє експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua.

За статистикою, 34% усіх відкритих вакансій у серпні припадає саме на Київ. Середня заробітна плата у столиці на сьогоднішній день складає 28 700 грн. У січні 2022 року цей показник становив 31 000 грн.

Найбільш високооплачувані фахівці у Києві - це "айтішники" (середня ЗП понад 100 000 грн. на місяць). Другу позицію зі значним відставанням утримують спеціалісти з консультування (54 000 грн. на місяць у середньому), а за ними йдуть спеціалісти у сферах "маркетинг, реклама, PR" (середня ЗП 33 000 грн.).

Легко знайти роботу й у сфері продажів - 19,5% актуальних вакансій. У сфері "інтернет, телекомунікації" також достатньо роботи. А ось найскладніше з роботою зараз бухгалтерам, логістам, адміністративним та банківським працівникам, а також працівникам сільського господарства. Вакансії є, але їх не більше ніж 8% від загальної кількості.

Львів відстає від Києва за кількістю вакансій на майже 300%. За даними сайту grc.ua, середня зарплата у місті становить 22 000 грн . Найбільше заробляють фахівці з IT, інтернету, телекомунікацій, проте їхні зарплати вдвічі нижчі, ніж пропонують спеціалістам у Києві. На другому місці за попитом - фахівці сфери "виробництво та сільське господарство" - середня зарплата 24 800 грн на місяць. На третій позиції - "транспорт та логістика" (середня ЗП 22700 грн).

У Львові, як і в Києві, сфера продажу є однією з провідних, на неї припадає 22,2% відкритих вакансій. Також є робота для представників робітничих спеціальностей. Їх беруть на роботу частіше, ніж маркетологів та рекламників. Сфери будівництва та нерухомості треті за попитом у Львові, частка їх вакансій становить 11,8%. Також до десятки затребуваних фахівців у Львові потрапили медики та фармацевти, які не увійшли до найпопулярніших у столиці.

23 100 грн , що більше, ніж у Львові. Лідерами із заробітків тут є не "айтішники", а фахівці транспортної сфери. Логісти

отримують у середньому 24 900 грн . На другому місці знаходиться "маркетинг, реклама, PR" майже з таким самим показником – 24 600 грн . А ось фахівці IT-сфери розташувалися на третій позиції і отримують у середньому 22 400 грн на місяць.

У Дніпрі середня зарплата становитьРаніше повідомлялося, які вакансії із щоденною оплатою доступні українцям під час війни.