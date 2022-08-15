Нафтогаз рекомендує українцям платити за газ наперед

У компанії Нафтогаз відповіли, чи можна клієнтам платити за газ, який вони ще не витратили. Платити за газ про запас можна і навіть рекомендується. Особливо тим, хто взимку опалює газом своє житло.

Нафтогаз рекомендує українцям платити за газ наперед, щоб узимку не “вилетіти в трубу“

Таке роз'яснення дав Нафтогаз клієнту, який цікавився, чи наперед може оплатити газ, який він ще не використав.

"Чи можна оплатити більше, ніж використав? Наприклад, використав 10 м3, нараховано 79,60, а сплатити 796,0 таким чином накопичивши кошти на рахунку на зиму?", - поцікавився клієнт.

У Нафтогазі відповіли, що оплачувати газ понад нараховану суму, звичайно, можна. Ці гроші нікуди з рахунку клієнта не подінуться і зарахуються йому за наступних оплат.

"Ви можете оплачувати більше, звісно, щоб на рахунку була переплата. Потім із цих коштів буде здійснено розрахунок за споживання газу в наступних місяцях", - відповіли у Нафтогазі.

Нафтогаз рекомендує українцям платити за газ наперед, щоб узимку не “вилетіти в трубу“

Навіть більше, компанія рекомендує клієнтам, у яких взимку передбачається великий обсяг споживання газу, зараз переказувати в рахунок оплати більші суми. Потім, коли взимку будинок "з'їдатиме" сотні кубометрів блакитного палива, клієнтам, які платили наперед, набагато простіше буде розрахуватися за спожитий газ.

Нагадаємо, у Нафтогазі розповіли, як нараховується субсидія на газ, і хто може її отримувати. Її будуть нараховувати так само, як завжди. Причому тим, хто вже отримував субсидію у попередньому опалювальному періоді, не потрібно наново оформляти її. Тим же, хто не мав субсидії, доведеться пройти процес її оформлення.


Марченко Любов, Тудей





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