Нафтогаз рекомендує українцям платити за газ наперед

У компанії Нафтогаз відповіли, чи можна клієнтам платити за газ, який вони ще не витратили. Платити за газ про запас можна і навіть рекомендується. Особливо тим, хто взимку опалює газом своє житло.

Таке роз'яснення дав Нафтогаз клієнту, який цікавився, чи наперед може оплатити газ, який він ще не використав.

"Чи можна оплатити більше, ніж використав? Наприклад, використав 10 м3, нараховано 79,60, а сплатити 796,0 таким чином накопичивши кошти на рахунку на зиму?", - поцікавився клієнт.

У Нафтогазі відповіли, що оплачувати газ понад нараховану суму, звичайно, можна. Ці гроші нікуди з рахунку клієнта не подінуться і зарахуються йому за наступних оплат.

"Ви можете оплачувати більше, звісно, щоб на рахунку була переплата. Потім із цих коштів буде здійснено розрахунок за споживання газу в наступних місяцях", - відповіли у Нафтогазі.

Навіть більше, компанія рекомендує клієнтам, у яких взимку передбачається великий обсяг споживання газу, зараз переказувати в рахунок оплати більші суми. Потім, коли взимку будинок "з'їдатиме" сотні кубометрів блакитного палива, клієнтам, які платили наперед, набагато простіше буде розрахуватися за спожитий газ.

Нагадаємо, у Нафтогазі розповіли, як нараховується субсидія на газ, і хто може її отримувати. Її будуть нараховувати так само, як завжди. Причому тим, хто вже отримував субсидію у попередньому опалювальному періоді, не потрібно наново оформляти її. Тим же, хто не мав субсидії, доведеться пройти процес її оформлення.