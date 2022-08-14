Податок на імпорт призведе до масового подорожчання товарів: що радять купити вже зараз

Податок на імпорт, а точніше податок на обмін валюти, яку використовують для придбання імпорту, може відчутно вдарити по кишенях пересічних українців. Через запровадження цього податку масове подорожчання товарів в Україні буде неминучим. Подорожчають близько 40% споживчих товарів, якими користуються прості громадяни.

Так вважає провідний спеціаліст Економічної експертної платформи Олег Гетман.

На думку експерта, близько 30-40% товарів, якими користуються українці, ввозяться з-за кордону. І якщо імпортерам доведеться платити додатковий податковий збір на купівлю валюти для придбання імпортних товарів, то це неминуче призведе до підвищення ціни на ці товари. Отже ті 10%, які будуть закладені в податок, відобразяться на вартості товарів. Ці гроші просто витягнуть із кишень пересічних громадян.

Втім, міркування Олега Гетмана поділяють не всі. Наприклад, голова "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин вважає, що українські споживачі майже не відчують запровадження цього додаткового податку на імпорт. Зрости в ціні може хіба що побутова хімія, яку активно ввозять з-за кордону, вважає Пендзин. Ціни на решту товарів мають залишитись незмінними, переконаний аналітик.

Зокрема, що стосується великогабаритних побутових товарів на кшталт пральних машин і холодильників, то їх справді завозять з-за кордону. І можливо завезуть уже за вищою ціною. Але зараз попит на ці товари вкрай низький. А крім того, на складах у вітчизняних рітейлерів повно запасів такої техніки, закупленої ще до війни, які треба якнайшвидше продати. Адже у ворога ще багато ракет, і будь-якої миті може "прилетіти" й на склад. Тому імпортери навряд чи зараз будуть активно завозити в Україну таку дорогу техніку. А ту, що є, намагатимуться збути за прийнятними цінами.

Що стосується харчових продуктів, то ними Україна здатна забезпечити себе сама. Отже на харчові продукти податкова націнка взагалі майже не буде поширюватись.

А крім того, Олег Пендзин вважає, що, оскільки новий податок на імпорт стосуватиметься лише обміну валюти, а не самих товарів, які будуть перетинати кордон, то заповзятливі українські імпортери знайдуть змогу його обійти або мінімізувати.

Тим часом, обидва експерти сходяться в думці, що навряд чи цей податок застосують до критичного імпорту. Зокрема, до пального або ядерного пального для атомних енергоблоків.

Отже, великого впливу на ціни в Україні цей податок на імпорт не матиме.

Нагадаємо, тим часом голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев каже, що очевидно в Україні повернуть акциз і ПДВ на бензин, дизельне паливо та автогаз.