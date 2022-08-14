Огірки, кабачки та перець злетіли в ціні: які ціни пропонують на сезонні овочі

В Україні у серпні помітно подорожчали деякі овочі, незважаючи на сезон. Гуртові ціни на огірки, кабачки та гострий перець буквально злетіли.

Огірки, кабачки та перець злетіли в ціні: які ціни пропонують на сезонні овочі

Як повідомив Нацбанк, інфляція з початку літа прискорилася і становить 21,5%. Очікується негативна тенденція – до кінця року знецінення грошей досягне 31,1%, що вплине на ціни на всі товари та послуги.

На оптових ринках знову підвищили вартість затребуваних товарів. Найбільше подорожчав гострий червоний перець – на 110%. Його продають за 200-220 грн/кг. У супермаркетах мережі Ашан перець можна купити дешевше – по 177 грн/кг. А ось солодкий кубовидний червоний перець став доступнішим на 32,14%. Він реалізується за 70-85 грн/кг.

Гуртові ціни на огірки також зросли – на 75,12%. За кілограм короткоплідних просять 25-35 грн. В інтернет-магазині "Сільпо" огірки доступні в роздріб по 30-34 грн/кг.

Кабачки в минулі роки в серпні вважалися одними з найдоступніших овочів. Наразі вони виросли на ринку на 13,64% - до 13 грн/кг. Мережа "Сільпо" пропонує кабачки вроздріб по 24 грн/кг.

Огірки, кабачки та перець злетіли в ціні: які ціни пропонують на сезонні овочі

Цибуля подорожчала – з 18 до 25 грн/кг, а помідори – з 29 до 38 грн/кг.

Вартість деяких продуктів борщового набору зменшилася. Морква подешевшала з 27 до 16 грн/кг, а буряк – з 20 до 13 грн/кг.

Раніше повідомлялося, які овочі подешевшали: супермаркети оновили ціни на капусту та молоду картоплю.


Ловіцька Леся, Тудей





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