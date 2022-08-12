У Києві оригінально анонсували відкриття McDonald's: фото

Найближчим часом популярна мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's знову відкриється в Україні, де вона тимчасово припинила свою роботу після початку повномасштабної війни РФ . Українці захоплено сприйняли цю новину, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф".

Важко описати, як довго жителі нашої країни чекали на цю новину, тому не дивно, що в соціальних мережах з'явилося море постів після заяви прес-служби McDonald про швидке повернення. Більше того, на центральному залізничному вокзалі у Києві з'явилася незвичайна реклама. Серед інформації про поїзди з'явилося оголошення "McDonald – Київ – ось-ось".