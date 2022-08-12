У Києві оригінально анонсували відкриття McDonald's: фото

Найближчим часом популярна мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's знову відкриється в Україні, де вона тимчасово припинила свою роботу після початку повномасштабної війни РФ. Українці захоплено сприйняли цю новину, інформує Апостроф.

Про це повідомляє "Апостроф".

Важко описати, як довго жителі нашої країни чекали на цю новину, тому не дивно, що в соціальних мережах з'явилося море постів після заяви прес-служби McDonald про швидке повернення. Більше того, на центральному залізничному вокзалі у Києві з'явилася незвичайна реклама. Серед інформації про поїзди з'явилося оголошення "McDonald – Київ – ось-ось".


Інна Погрібна, Апостроф





Интересные новости
У НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грнУ НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грн
Долар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпняДолар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпня
Ціни на житло в Україні стрімко падають: на ринку чекають масового банкрутства забудовниківЦіни на житло в Україні стрімко падають: на ринку чекають масового банкрутства забудовників
Іпотека під 3%: відомі деталі кредитуванняІпотека під 3%: відомі деталі кредитування
У Києві придумали нову причину не приймати показання лічильників холодної та гарячої водиУ Києві придумали нову причину не приймати показання лічильників холодної та гарячої води
Блок рекламы


Похожие новости
Напередодні вихідних долар у Києві повзе вгору: скільки коштує валютаНапередодні вихідних долар у Києві повзе вгору: скільки коштує валюта
Робота в Києві: що пропонують і скільки платятьРобота в Києві: що пропонують і скільки платять
У Києві придумали нову причину не приймати показання лічильників холодної та гарячої водиУ Києві придумали нову причину не приймати показання лічильників холодної та гарячої води
Робота у Києві: кому пропонують найвищі зарплати під час війниРобота у Києві: кому пропонують найвищі зарплати під час війни
У Києві банки намацують валютну рівновагу: де найвигідніше продавати і купувати долариУ Києві банки намацують валютну рівновагу: де найвигідніше продавати і купувати долари
Банки у Києві серйозно підняли курс долара: скільки 5 серпня коштує валютаБанки у Києві серйозно підняли курс долара: скільки 5 серпня коштує валюта
Валютні "гойдалки" у Києві: долар знову поповз угоруВалютні "гойдалки" у Києві: долар знову поповз угору
Чому не дали на фронт? У Києві митники знищили величезну партію техніки AppleЧому не дали на фронт? У Києві митники знищили величезну партію техніки Apple
Курс долара в Києві впав нижче за психологічну межу: в яких банках варто купувати валютуКурс долара в Києві впав нижче за психологічну межу: в яких банках варто купувати валюту
Оренда житла у Києві: які квартири можна зняти вартістю до 10 тис. грнОренда житла у Києві: які квартири можна зняти вартістю до 10 тис. грн
Последние новости
Подгружаем последние новости