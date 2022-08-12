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2022-08-12
У Києві оригінально анонсували відкриття McDonald's: фото
Найближчим часом популярна мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's знову відкриється в Україні, де вона тимчасово припинила свою роботу після початку повномасштабної війни РФ. Українці захоплено сприйняли цю новину, інформує
Про це повідомляє "Апостроф".
Важко описати, як довго жителі нашої країни чекали на цю новину, тому не дивно, що в соціальних мережах з'явилося море постів після заяви прес-служби McDonald про швидке повернення. Більше того, на центральному залізничному вокзалі у Києві з'явилася незвичайна реклама. Серед інформації про поїзди з'явилося оголошення "McDonald – Київ – ось-ось".
Інна Погрібна, Апостроф