Напередодні вихідних долар у Києві повзе вгору: скільки коштує валюта

У Києві напередодні вихідних курс долара після певних коливань знову почав стрімко дорожчати. У п'ятницю, 12 серпня, американська валюта у банках у середньому коштує у купівлі 38,89 гривні, а продажу - 39,77 гривні, однак деякі фінустанови вставили пропозицію у понад 40 гривень, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на "Курс України".

Так, найнижчий курс американського долара в "Комерційному індустріальному банку" - у купівлі 36,60 гривні, у продажу - 37,20 гривні.

Зокрема, долар по 40 гривень і вище продають такі фінустанови: Оптимальний 40,14 гривні, ТАСкомбанк - 40,30 гривні, Кредобанк - 40,10 гривні, Банк Форвард - 40,30 гривні, Акордобанк - 40,55 гривні, Радабанк - 40,10 гривні, Полікомбанк - 40,05 гривні.

"Ощадбанк" купує валюту по 39,50 гривень, продає по 39,99 гривні. У "Приватбанку" пропонують такий курс: у покупці – 38,80 гривні, у продажу – 39,10 гривні.