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2022-08-02
Курс долара: у Нацбанку назвали рівень, до якого зміцнитися гривня найближчими днями-тижнем
У НБУ вважають, що спекулянти штучно завищують курс.
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Долар по відношенню до гривні незабаром подешевшає і коштуватиме близько 36,6 грн. Про це заявив заступник голови Ради НБУ Василь Фурман у коментарі
За його словами, зміцнення гривні слід очікувати найближчими днями-тижнем.
«НБУ не дає прогнозів щодо курсу гривні. Це було до війни і тим більше зараз. Я можу тільки посилатися на прогнози багатьох експертів, які не працюють у НБУ. Вони кажуть, що наразі маємо спекулятивний курс і гривня найближчими днями-тижнем зміцниться. Курс приблизно коливатиметься в районі офіційного, тобто 36,6 гривні за долар», - сказав він.
Олена Середа, ZN.ua