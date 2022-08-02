Курс долара: у Нацбанку назвали рівень, до якого зміцнитися гривня найближчими днями-тижнем

У НБУ вважають, що спекулянти штучно завищують курс.

Курс долара: у Нацбанку назвали рівень, до якого зміцнитися гривня найближчими днями-тижнем
© Getty Images

Долар по відношенню до гривні незабаром подешевшає і коштуватиме близько 36,6 грн. Про це заявив заступник голови Ради НБУ Василь Фурман у коментарі Репортер UA.

За його словами, зміцнення гривні слід очікувати найближчими днями-тижнем.

«НБУ не дає прогнозів щодо курсу гривні. Це було до війни і тим більше зараз. Я можу тільки посилатися на прогнози багатьох експертів, які не працюють у НБУ. Вони кажуть, що наразі маємо спекулятивний курс і гривня найближчими днями-тижнем зміцниться. Курс приблизно коливатиметься в районі офіційного, тобто 36,6 гривні за долар», - сказав він.


Олена Середа, ZN.ua





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