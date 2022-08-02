Падіння економіки Росії: Центробанк РФ спрогнозував погіршення ситуації

Банк Росії оприлюднив дані щодо падіння економіки РФ у другому кварталі 2022 року на рівні 4,3%. Регулятор очікує, що у третьому кварталі падіння російського ВВП поглибиться до 7%. Про такі прогнози йдеться у липневій доповіді ЦБ РФ про грошово-кредитну політику, повідомляє Інтерфакс .

Річна інфляція у третьому кварталі, за оцінкою російського центробанку, становитиме 14,5%.

При цьому ЦБ РФ 22 липня оновив прогноз, дещо покращивши очікування щодо падіння ВВП у 2022 році до 4-6% з мінус 8-10% у квітневому прогнозі.