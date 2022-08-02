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2022-08-02
Падіння економіки Росії: Центробанк РФ спрогнозував погіршення ситуації
По-суті Банк Росії визнав, що не справляється зі стабілізацією економіки, інформує
© Радио Свобода
Банк Росії оприлюднив дані щодо падіння економіки РФ у другому кварталі 2022 року на рівні 4,3%. Регулятор очікує, що у третьому кварталі падіння російського ВВП поглибиться до 7%. Про такі прогнози йдеться у липневій доповіді ЦБ РФ про грошово-кредитну політику, повідомляє
Річна інфляція у третьому кварталі, за оцінкою російського центробанку, становитиме 14,5%.
При цьому ЦБ РФ 22 липня оновив прогноз, дещо покращивши очікування щодо падіння ВВП у 2022 році до 4-6% з мінус 8-10% у квітневому прогнозі.
Також прогноз ЦБ щодо інфляції в РФ на 2022 рік знижено до 12-15% з 14-17%, що очікувалися в червні.
Олена Середа, ZN.ua