Іпотека під 0%: хто може розраховувати на таку позику

Попри війну, в Україні запускають нову програму пільгової іпотеки "Українська мрія". Вона дещо відрізнятиметься від програми "Доступне житло", що діяла раніше.

Іпотека під 0%: стало відомо, хто матиме право на таку позику

Про умови нової іпотечної програми, розповіло видання budport, посилаючись на роз'яснення представниці одного з вітчизняних банків.

Отже, пільгова іпотека надаватиметься під 0, 3 і 7% - залежно від категорії отримувачів.

Найвигіднішу іпотеку під 0% обіцяють давати для військових та ветеранів війни. На 3%-у позику можуть розраховувати медики, і для ВПО дадуть іпотеку під 7%.

Загалом же, є шість пільгових категорій, які можуть розраховувати на пільгову іпотеку:

  • поліцейські,
  • військові,
  • ветерани війни,
  • медичні працівники,
  • педагоги та науковці,
  • внутрішньо переміщені особи.

Решта громадян можуть також розраховувати на таку позику, але тільки в останню чергу.

Іпотека під 0%: стало відомо, хто матиме право на таку позику

Основні умови пільгової іпотеки "Українська мрія" такі:

  • мінімальний початковий внесок – 10%;
  • термін позики – 20 років;
  • обов'язкове страхування житла від знищення та пошкодження;
  • об'єкт іпотеки – квартира або майнові права;
  • нормативна площа житла, що надається для сім'ї з однієї особи становить не більше як 52,5 квадратні метри загальної площі та додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї.

При цьому пільгова іпотека має обмеження за вартістю квадратного метра житла. Тобто, ця вартість не має перевищувати такі межі:

  • гранична вартість 1 квадратного метра загальної площі житла для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова не може перевищувати опосередковану вартість спорудження житла, визначену Мінрегіоном та збільшену у 2,5 раза;
  • для міст з населенням понад 300 тисяч осіб, а також населених пунктів, розташованих за 15 кілометрів від Києва та обласних центрів – у 2 рази;
  • для міст з населенням від 100 тисяч до 300 тисяч осіб у 1,75 раза;
  • для інших населених пунктів – опосередковану вартість у відповідному регіоні.

Подавати документи на отримання іпотеки під 0% та під інші пільгові відсотки треба буде через Дію

"Заявку одразу будуть отримувати всі банки-учасники програми і подавати своє рішення також через Дію. А позичальник обиратиме банк, з яким він захоче далі спілкуватися", – пояснила представниця банку.

При цьому банк, в якому позичальник буде брати іпотеку, отримає про нього додаткову інформацію. В обраному банку позичальник також матиме змогу обрати собі і житло, яке він купуватиме.

Нагадаємо, деяким українцям можуть списати іпотечні борги. Це стосується тих громадян, які втратили через війну житло, що було придбане ними в кредит і ще не виплачене.


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
Ціни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривнюЦіни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривню
ПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти грошіПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти гроші
Monobank змінить умови продажу валюти населеннюMonobank змінить умови продажу валюти населенню
Іпотека під 0%: хто може розраховувати на таку позикуІпотека під 0%: хто може розраховувати на таку позику
Укрпошта допоможе отримати "єДопомогу" пенсіонерам, які не мають банківського рахункуУкрпошта допоможе отримати "єДопомогу" пенсіонерам, які не мають банківського рахунку
Блок рекламы


Похожие новости
Укрпошта допоможе отримати "єДопомогу" пенсіонерам, які не мають банківського рахункуУкрпошта допоможе отримати "єДопомогу" пенсіонерам, які не мають банківського рахунку
Нацбанк може надрукувати ще 200 мільярдів гривень у наступному роціНацбанк може надрукувати ще 200 мільярдів гривень у наступному році
Польща може орендувати атомні електростанції, які закриває НімеччинаПольща може орендувати атомні електростанції, які закриває Німеччина
Червоний Хрест виплатить українським біженцям до 360 євро: хто може розраховувати на грошову допомогуЧервоний Хрест виплатить українським біженцям до 360 євро: хто може розраховувати на грошову допомогу
Навіть якщо ВВП США скоротиться, Вашингтон все ще може офіційно уникнути рецесії — The EconomistНавіть якщо ВВП США скоротиться, Вашингтон все ще може офіційно уникнути рецесії — The Economist
ФРС может повысить учетную ставку сразу на 100 базисных пункта — BloombergФРС может повысить учетную ставку сразу на 100 базисных пункта — Bloomberg
Через війну в Україні у світі може здорожчати хумусЧерез війну в Україні у світі може здорожчати хумус
Украина может увеличить долю экспорта до 50% — МинэкономикиУкраина может увеличить долю экспорта до 50% — Минэкономики
Примусове стягнення боргів з українців заборонять: хто може не боятись колекторівПримусове стягнення боргів з українців заборонять: хто може не боятись колекторів
Україна зможе долучитися до Банку розвитку Ради Європи за швидкою процедуроюУкраїна зможе долучитися до Банку розвитку Ради Європи за швидкою процедурою
Последние новости
Подгружаем последние новости