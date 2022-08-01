У НБУ зробили важливе уточнення з приводу курсу валют, що потрібно знати: "Зокрема, долар США..."

За п’ять місяців війни українська економіка зазнала значних змін.

??21 липня Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% та встановити новий рівень фіксованого курсу. Тепер же в НБУ оприлюднили підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики (КМП), яка передувала цьому рішенню.

За словами експертів, фіксація курсу на початку війни дала змогу стримати паніку та інфляційний тиск, а відповідно – зберегти стійкість економіки. Якби курс гривні не був зафіксований, то інфляція вже в червні прискорилася б до 30% р/р.

Змінилася й ситуація на світових фінансових ринках. Зокрема, долар США зміцнився навіть до інших світових резервних валют, а також до валют країн із ринками, що розвиваються. За таких умов фіксований курс гривні штучно зміцнювався до інших валют. Це почало створювати економічні дисбаланси, зменшувати конкурентоспроможність українських виробників, тиснути на міжнародні резерви.

В НБУ наголошують, що валютний ринок ще не готовий до самозбалансування, тому повернення до плаваючого курсоутворення було б передчасним.

Експерти Нацбанку також погодилися, що збереження облікової ставки на рівні 25% наразі є оптимальним, адже ефект від попереднього підвищення в червні триває. Поточний рівень ставки відповідає високим ризикам погіршення очікувань та розгортання інфляційної спіралі.