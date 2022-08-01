В Україні збільшують видобуток вугілля для забезпечення внутрішнього ринку електроенергії та експорту, повідомив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький в Media Center Ukraine - Ukrinform .

За його словами, є три елементи, які вимагають підготовки та фінансування: планові ремонти електростанцій, електромереж та закупівля необхідних обсягів палива.

«На сьогодні той дохід від експорту, який ми мали при мінімальному обсязі 100 мегават перший місяць приніс понад 700 мільйонів гривень доходу як оператору енергосистеми. Це ті кошти, які «Укренерго» може направити учасникам ринку, щоб всі електростанції могли профінансувати підготовку до зими», - пояснив він.