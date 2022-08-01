Курс валют в обмінниках обвалився на 2 гривні: прогноз на тиждень

Долар та євро в українських обмінниках за вихідні помітно подешевшали. Сталося це після запровадження НБУ заборони для обмінників на оприлюднення валютного курсу на табло. Курс купівлі іноземної валюти 1 серпня в середньому на 2 гривні нижчий, ніж він був у п'ятницю, 29 липня.

Курс валют в обмінниках обвалився на 2 гривні: українцям розповіли, чого очікувати від долара та євро

За словами старшого економіста Центру економічної стратегії (ЦЕС) Юрія Гайдая, заборона Нацбанку на табло з вартістю валют на курс ніяк не вплинула. Причина зниження курсу набагато глобальніша.

На сьогоднішній день пропозиція долара та євро перевищує попит. Зважаючи на все, Нацбанк у найближчі кілька місяців змінюватиме офіційний курс не буде. Ажіотажу на валюту і так немає, а якщо війна триватиме, то попит ще більше знизиться, і курс поступово опуститься. Розраховувати, що долар коштуватиме нижче 36,6 грн вже не можна, але принаймні курс опуститься нижче 40 грн/долар.

Курс валют в обмінниках обвалився на 2 гривні: українцям розповіли, чого очікувати від долара та євро

У понеділок, 1 серпня, долар на готівковому ринку в середньому коштує 39,90 грн у купівлі, та 40,90 грн/долар у продажу. Євро у банках продається по 40 грн та 41,30 грн відповідно.

Курс готівкового долара у ПриватБанку до національної валюти залишився на рівні вихідних – 39,95 грн/дол. Курс євро також не змінився. Європейська валюта коштує 40,80 грн/євро.

Нагадаємо, що 21 липня Нацбанк підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Раніше в Нацбанку розповіли, чому запровадили заборону обмінникам виставляти валютний курс.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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