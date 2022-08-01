Здавайте монети: Нацбанк повідомив українцям, які саме, навіщо і куди нести «метал» з гаманців

По всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень.

Як повідомляє Politeka.net, збір триватиме протягом наступних трьох місяців в рамках благодійної акції "Смілива гривня".

«Значна кількість розмінних монет, зокрема номіналами 10 коп. та 50 коп. часто не використовуються громадянами для готівкових розрахунків та лежать у скарбничках чи кишенях. Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника», - повідомляють в Нацбанку.

Всі зібрані кошти будуть перераховані на потреби ЗСУ.

Також у НБУ повідомили, де можна здати монети.

Так, згідно з повідомленням, пункти мобілізації монет на підтримку ЗСУ відкриті у відділеннях Ощадбанку та ПУМБу практично в усіх регіонах країни, де можлива безпечна робота банків.

Рішення було ухвалено, зважаючи на численні побажання громадян щодо вільного обігу та підвищення доступності таких монет.

22 липня НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету спецвипуску "Сили спеціальних операцій Збройних Сил України", яка продовжує серію "Збройні Сили України".

14 липня була введена в обіг монета присвячена Військово-Морським Силам ЗС України.