Курс долара у Києві пішов униз: у яких банках вигідно купувати валюту

Долар в Україні почав різко дорожчати після рішення Нацбанку про підвищення офіційного курсу. І вже 1 серпня середній комерційний курс долара в Києві становить 40,725 грн/дол, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на "Курс України".

У понеділок, 1 серпня, у київських банках один долар у середньому можна купити за 40,725 гривень. Однак у деяких фінустановах ситуація вражає ще більше: в Оксі Банку американську валюту продають за 42,8 грн. Водночас найоптимальніший курс в Укрсіббанку - купівля 36,57 грн/дол, а продаж 37,57 грн/дол.

Також відносно вигідно можна купити долар в Приватбанку, Айбокс Банку, Банку Глобус, Креді Агріколь Банку і Банку Альянс за 39,5 грн/дол.

Попри нестабільну ситуацію на валютному ринку України, у Нацбанку стверджують, що послаблення офіційного курсу гривні має тимчасовий характер.