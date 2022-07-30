Україна позичить у Канади 450 млн на соцплатежі

Кабмін схвалив кредит.

Кабмін схвалив підготовлену Мінфіном постанову про додаткове залучення 450 млн. канадських доларів кредиту від Канади, збільшивши суму пільгового кредиту до 1,45 млрд. канадських доларів (1,131 млрд. дол. США). Про це повідомляє прес-служба уряду у п'ятницю, 29 липня.

Зазначається, що кошти будуть направлені до держбюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних та гуманітарних платежів.

Нагадаємо, що 17 червня до Держбюджету України надійшов від Канади 1 млрд. канадських доларів (екв. 0,773 млрд. доларів США) кредиту на пільгових умовах. Це перші кошти, які Україна одержала через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду.

Термін погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних. Для додаткових траншів кредиту збережено зазначені умови.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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