За підсумками 2022 року інфляція в Україні перевищить 30% - НБУ

Через повномасштабну агресію Росії, цього року інфляція в Україні перевищить 30% - йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за липень 2022 року.

«Наслідки повномасштабного нападу Росії завдають значних втрат економіці України та створюють суттєвий проінфляційний тиск. Як наслідок, у 2022 році інфляція дещо перевищить 30%, У наступному році очікується зниження інфляційної динаміки» - зазначають в Нацбанку.

За інформацією регулятора, до кінця 2022 року інфляція прискорюватиметься та сягне 31%. За умов, якщо збережеться вплив більшості "шоків пропозиції", а це наслідки воєнних дій та висока вартість енергоносіїв.

«У наступному році очікується сповільнення інфляції завдяки поліпшенню інфляційних очікувань, налагодженню логістики та поступовому зростанню врожаїв. Додатковий дезінфляційний вплив матиме зниження світової інфляції та жорстка монетарна політика НБУ», - йдеться в звіті центробанку.

В той же час у Нацбанку додають, що стримуватиме сповільнення інфляції висока вартість енергоносіїв і потреба в поетапному приведенні енергетичних тарифів для населення до ринкових рівнів. Як наслідок, споживча інфляція у 2023 році знизиться до близько 20% і лише наприкінці 2024 року сповільниться до однознакових рівнів.