Долар в обмінниках підкорює нові "вершини": який курс 29 липня

Національний банк України підвищив офіційний курс долара з 29,25 гривень до 36,6 гривень, тобто на 25%, після цього долар почав стрімко дорожчати. У п'ятницю, 29 липня, курс долара в обмінниках України вже перевищив позначку 42 гривні.

Відповідні фото інформаційних табло обмінних пунктів України публікують у мережі, інформує Апостроф .

Так, в обмінних пунктах Києва долар продають уже по 42,50 – 43,50 гривень. Купують долар по 40,08 – 41,40 гривень.

У Дніпрі в обмінниках курс долара встановився на рівні 42,50 (продаж) та 41,00 (купівля).

Для порівняння, увечері 28 липня середній курс продажу долара був 41,3, а станом на 14:10 29 липня - вже 42,46.