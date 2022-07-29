В Україні можуть повернути акциз та ПДВ на пальне

В Україні можуть вже найближчим часом знову запровадити акциз та ПДВ на паливо. Таку можливість зараз вивчають у Кабінеті міністрів, повідомив директор мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін із посиланням на власні джерела.

В Україні можуть повернути акциз та ПДВ на пальне

За його словами, Кабмін серйозно розглядає можливість запровадження акцизу та ПДВ на паливо, які були скасовані після початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ. Називається навіть дата, коли це станеться – 1 серпня 2022 року.

Леушкін зазначив, що у разі повернення цих податків дизельне паливо коштуватиме не дорожче за 65 гривень за літр, а бензин – не дорожче 60 грн за літр. Це буде все одно менше, ніж ціни у Європі.

В Україні можуть повернути акциз та ПДВ на пальне

Експерт наголосив, що заздалегідь попереджати українців про повернення акцизу та ПДВ на паливо не будуть – їх просто поставлять перед фактом. Орієнтовно повернення цих податків очікується 1 серпня.

Нагадаємо, минулого тижня Нацбанк України збільшив офіційний курс гривні на 25% – до 36,5 гривень за один долар. Після цього деякі мережі АЗС трохи підняли ціни. Більшість експертів вважають, що ціни на пальне після підвищення офіційного курсу долара залишаться стабільними.

Раніше українських водіїв попередили про нову аферу із паливом.


Максимов Віталій, Тудей





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