З початку повномасштабної війни проти України в Росії закрилися 113 тисяч підприємств — це на 17%, ніж минулого року

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну очікувано не пішло на користь економіці країни-агресорки. Починаючи з 24 лютого, в РФ припинили діяльність 113 тисяч підприємств, що на 17% більше, ніж минулого року. Про це повідомляє «Опендатабот».

За інформацією джерела, через війну російський бізнес не в змозі забезпечувати власні фінансові потреби, тому низка підприємств змушена або призупинити, або припинити діяльність остаточно. Збитки загарбницької авантюри Путіна коштують місцевим громадянам навіть більше, ніж пандемія коронавірусу.

«Зараз російські компанії закриваються активніше, ніж після введення ковідних обмежень для бізнесу. Так, з початку війни по червень поточного року закрилося 113 тисяч підприємств. Це на 17% більше, аніж у 2021, коли бізнес масово потерпав через обмеження на діяльність в пандемію. За даними опитування, проведеного агенцією Magram Market Research в Росії наприкінці 2021 року, про закриття бізнесу у 2022 замислювалося 26% респондентів», – йдеться у повідомленні.

Тим не менш, в «Опендатабот» зазначають, що значна кількість міжнародних компаній, які виходять з російського ринку через політичну позицію щодо війни, а також через санкції Заходу, не потраплять у список «закриттів», оскільки, зачасту, продають свій бізнес іншим власникам.