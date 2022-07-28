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2022-07-28
Українська кіноакадемія розпочала співпрацю з Netflix
Запущено програми для підтримк творців з України.
Netflix та Українська кіноакадемія запустили програми підтримки українських творців© unsplash.com
Українська кіноакадемія, Netflix та House of Europe заявили про початок співпраці, метою якої є креативна підтримка творців з України. На даний момент започатковано дві ініціативи, які покликані допомогти творцям з нашої країни, які постраждали або були змушені переїхати через війну, розв'язану Росією, продовжити їх роботу, повідомляється на
Фаїна Вауліна, ZN.ua