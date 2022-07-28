Українська кіноакадемія розпочала співпрацю з Netflix

Українська кіноакадемія, Netflix та House of Europe заявили про початок співпраці, метою якої є креативна підтримка творців з України. На даний момент започатковано дві ініціативи, які покликані допомогти творцям з нашої країни, які постраждали або були змушені переїхати через війну, розв'язану Росією, продовжити їх роботу, повідомляється на сайті Академії .