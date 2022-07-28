В Україні знизився середній розмір зарплати: у кого і на скільки впали доходи у липні

В Україні не лише зростає відсоток безробітних громадян, а й знижуються зарплати у тих, хто під час війни залишився працевлаштованим. За статистикою, в середньому доходи українців, починаючи з лютого, скоротилися на 10% і більше.

В Україні знизився середній розмір зарплати: у кого і на скільки впали доходи у липні

За даними соціологічної групи "Рейтинг", у липні на 4% зросла кількість українців, які втратили роботу. Якщо у червні безробітними себе називали 35% опитаних, то у липні цей показник зріс до 39%.

Серед тих, хто втратив роботу, – переважно жителі східних областей України, жінки, які працюють у приватному секторі або мають власну справу, а також внутрішньо переміщені особи.

У половини працюючих із опитаної кількості громадян зарплата скоротилася на 10% і більше. У 43% опитаних зарплата не змінилася, і лише у 9% – зросла.

Найбільше відчули втрату доходів українці, які працюють віддалено, а також приватні підприємці. Також зменшилися зарплати у представників сфери видобутку сировини (з 25 300 грн у червні до 15 800 грн у липні).

Зарплати у сфері HoReCa також українцям скоротили. Незважаючи на літній сезон, який зазвичай був найактивнішим у цій сфері, у готелях, ресторанах та туристичних комплексах у липні дуже мало вакансій, а середня зарплата складає 16 700 грн.

В Україні знизився середній розмір зарплати: у кого і на скільки впали доходи у липні
У липні знизилися зарплати і в працівників банків (середня зарплата становить 17 500 грн, що на 6,9% менше, ніж у червні); охоронців (середня зарплата – 9 700 грн); менеджерів з персоналу (середня зарплата знизилася на 20% - до 22 800 грн; працівників сільського господарства (сільське господарство (зниження на 10,9% - до 17 100 грн), працівників сфери інсталяції та сервісу (середня зарплата - 15 500 грн.), будівельників (середня зарплата стала нижчою на 12% - 22 800 грн).

Юристи та страховики під час війни стали незатребуваними, тому їх зарплати також впали. У середньому в липні їм пропонують від 13 500 до 15 500 грн на місяць.

Раніше стало відомо, в яких областях Україні найнижчі та найвищі зарплати під час війни.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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