У Пенсійному фонді відзвітувались про виплати пенсій на кінець липня

Пенсійний фонд завершив виплату пенсій за липень. На пенсійні виплати спрямовано 50,2 млрд грн, в тому числі 11,3 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 38,9 млрд грн – через уповноважені банки – повідомляють у фонді.

За інформацією пенсійного фонду, уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.

В той же час, за повідомленням АТ “Укрпошта” доставлено 76,9 % профінансованої суми за липень.

У липні надано 665 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 27 липня – 35 тисяч.