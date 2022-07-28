У Пенсійному фонді відзвітувались про виплати пенсій на кінець липня

На виплати спрямовано 50,2 млрд грн

У Пенсійному фонді відзвітувались про виплати пенсій на кінець липня
У пенсійному фонді прозвітували про виплати пенсій
© depositphotos/yavyav

Пенсійний фонд завершив виплату пенсій за липень. На пенсійні виплати спрямовано 50,2 млрд грн, в тому числі 11,3 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 38,9 млрд грн – через уповноважені банки – повідомляють у фонді.

За інформацією пенсійного фонду, уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.

В той же час, за повідомленням АТ “Укрпошта” доставлено 76,9 % профінансованої суми за липень.

У липні надано 665 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 27 липня – 35 тисяч.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
ПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти грошіПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти гроші
Ціни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долараЦіни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долара
Ціни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зимуЦіни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зиму
Промислові товари, на які нечувано зріс попит: що найбільше купують українціПромислові товари, на які нечувано зріс попит: що найбільше купують українці
Цукрові заводи в Україні можуть закритисьЦукрові заводи в Україні можуть закритись
Блок рекламы


Похожие новости
Українці щомісяця зможуть отримувати від 6,5 до 19,5 тис. грн.: хто має право на виплатиУкраїнці щомісяця зможуть отримувати від 6,5 до 19,5 тис. грн.: хто має право на виплати
У Мінфіні відзвітували, скільки грошей спрямували з держбюджету на соцвиплатиУ Мінфіні відзвітували, скільки грошей спрямували з держбюджету на соцвиплати
Україна виплатила $1,5 мільярда зовнішніх боргів від початку рокуУкраїна виплатила $1,5 мільярда зовнішніх боргів від початку року
В Пенсійному фонді розповіли про ситуацію з виплатою та доставкою пенсійВ Пенсійному фонді розповіли про ситуацію з виплатою та доставкою пенсій
НБУ ухвалив рішення про важливі зміни з 25 липня: "Під час готівкових розрахунків..."НБУ ухвалив рішення про важливі зміни з 25 липня: "Під час готівкових розрахунків..."
В Мінсоцполітики розповіли про складнощі із запуском накопичувальної пенсійної системиВ Мінсоцполітики розповіли про складнощі із запуском накопичувальної пенсійної системи
Слідом за доларом: в Україні різко злетіли ціни на бензин 22 липняСлідом за доларом: в Україні різко злетіли ціни на бензин 22 липня
Пенсія в 50 років: хто із українців отримає виплати раніше за іншихПенсія в 50 років: хто із українців отримає виплати раніше за інших
В Пенсійному фонді розповіли про ситуацію з виплатою пенсій у липніВ Пенсійному фонді розповіли про ситуацію з виплатою пенсій у липні
Червоний Хрест виплатить українським біженцям до 360 євро: хто може розраховувати на грошову допомогуЧервоний Хрест виплатить українським біженцям до 360 євро: хто може розраховувати на грошову допомогу
Последние новости
Подгружаем последние новости