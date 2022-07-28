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2022-07-28
У Пенсійному фонді відзвітувались про виплати пенсій на кінець липня
На виплати спрямовано 50,2 млрд грн
Пенсійний фонд завершив виплату пенсій за липень. На пенсійні виплати спрямовано 50,2 млрд грн, в тому числі 11,3 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 38,9 млрд грн – через уповноважені банки – повідомляють у фонді.
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В той же час, за повідомленням АТ “Укрпошта” доставлено 76,9 % профінансованої суми за липень.
У липні надано 665 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 27 липня – 35 тисяч.
Артем Руденко, ZN.ua