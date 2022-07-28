Долар подорожчав на 3 гривні за тиждень: українцям розповіли, як зміниться курс до кінця року

Курс долара в Україні за останній тиждень виріс на 3 гривні і перевищив позначку в 40 гривень. Станом на 28 липня, долар у банківських обмінниках подешевшав на 65 копійок, у порівнянні з попереднім днем, - до 40,45 грн/дол. Курс євро став нижчим на 63 копійки – 40,83 грн/євро.

На думку фінансового аналітика Віталія Шапрана, під впливом рішень НБУ і надлишку безготівкової валюти, що утворився на ринку, долар вже найближчим часом подешевшає.

За словами першої заступникки голови НБУ Катерини Рожкової, на кінець 2022 року міжнародні резерви НБУ становитимуть 21 млрд доларів. Цієї суми достатньо для підтримки стабільності національної валюти. Прогнозується, що вище за 40 грн/долар курс скакати більше не буде.

Національний банк девальвував гривню більше, ніж очікувалося, тому курс підскочив, однак паніка скоро пройде і долар з гривнею стабілізуються.

Керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що після того, як ПриватБанк та monobank на початку липня рекордно підвищили курси валют, було очевидно, що Нацбанк таеж перейде на вищий курс. Так і сталося.

Як відомо, напередодні підписання зернової угоди Нацбанк України на 25% підвищив офіційний курс долара. Таким чином, долар подорожчав з 29,5 грн до 36,57 грн/дол. Карткові курси валют банки намагаються тримати на рівні нового офіційного курсу, однак НБУ не забороняє фінустановам як і раніше встановлювати свої курси.

Раніше повідомлялося, куди українцям безпечніше вкладати свої заощадження, щоб врятувати їх від інфляції.