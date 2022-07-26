Промислові товари, на які нечувано зріс попит: що найбільше купують українці

В Україні відзначають ажіотажний попит на одну групу товарів. Продавці кажуть, що такого не пригадують. Якби йшлося про продовольчі товари, то високу купівельну активність можна було би зрозуміти. В Україні – війна, часи зараз непевні, отже запас харчів нікому не завадить. Та покупці "розмітають" не лише продукти, але й промислові товари.

Про те, що відбувається на вітчизняному ринку промислових товарів, розповіли у прес-службі найбільшого в Україні онлайн-рітейлера Rozetka.

Із другої половини літа українці почали активно скупати обігрівачі усіх видів. Попитом користується все: від дешевих нагрівачів, що працюють за принципом вентилятора, до дорогих інфрачервоних та оливних радіаторів.

Статистика покупок б'є всі рекорди. Цьогоріч у липні вже розкупили в 20 разів більше обігрівачів, ніж торік за цей самий місяць. Та навіть якщо глянути, на сайт Rozetka, то поруч із багатьма найменуваннями товарів цієї групи стоять позначки "закінчився" та "немає в наявності".

Водночас із обігрівачами користуються підвищеним попитом й інші електронагрівні побутові прилади: електроковдри, електропростирадла та електрогрілки.

Очевидно, попередження влади щодо важкої зими, яка чекає нас попереду, спрацювали. Українці намагаються запастись на зиму не лише харчами, але й приладами для обігріву. Адже в уряді попередили: цієї зими в помешканнях українців буде значно прохолодніше, ніж зазвичай. Отже, люди запасаються обігрівачами, аби хоч якось пережити цю, мабуть найважчу в історії сучасної України, зиму.

"Через війну та пов’язані з нею прогнози експертів щодо майбутнього опалювального сезону українці почали готуватися до зими раніше. Ймовірно, цим і зумовлений підвищений попит на обігрівачі усіх типів вже у липні. Такий ажіотаж є для нас безпрецедентним", – прокоментував велетенські обсяги продаж директор із маркетингу Rozetka Євген Образок.

Нагадаємо, експерти прогнозують найближчим часом відчутне підвищення цін на техніку. Це пов'язано зі зміною фіксованого курсу долара, яка призведе до підвищення цін на весь імпорт.