Орендарі державного майна можуть отримати фінансову допомогу для сплати за оренду - проєкт ФДМУ

Проект не є атракціоном небаченої щедрості з боку ФДМУ, але є грамотним підходом до проблеми, яка виникла внаслідок повномасштабної війни Росії проти України, інформує ZN.ua.

Орендарі державного майна можуть отримати фінансову допомогу для сплати за оренду - проєкт ФДМУ

Орендарі державного майна можуть зареєструвати заявку на цифровій платформі для отримання грошової допомоги від донорів. Проєкт «Оренда. Допомога» запустив Фонд державного майна України.

Проект не є атракціоном небаченої щедрості з боку ФДМУ, але є грамотним підходом до проблеми, яка виникла внаслідок повномасштабної війни Росії проти України. Багато підприємців опинилися у скрутному становищі. Деякі з них були змушені частково або повністю припинити свою діяльність, деякі переїхали в інші регіони.

Платформа «Оренда.Допомога» створена Фондом державного майна України для можливості усім бажаючим підтримати український малий та середній бізнес в умовах війни. Завдання проекту підтримати українських підприємців, які орендують державне майно.

Розроблений Фондом державного майна сервіс підтримки дозволить всім бажаючим надати фінансову допомогу бізнесу, який орендує державні об’єкти, для сплати за оренду, що сприятиме відновленню підприємницької діяльності та збереженню робочих місць.

Орендарі державного майна можуть зареєструвати заявку на цифровій платформі для отримання грошової допомоги від донорів.

Своєю чергою, донори можуть ознайомитись з інформацією, яку надають про свою діяльність орендарі, та контактувати з ними для уточнення деталей. Донори самостійно обирають, кому саме вони хочуть надати допомогу, а також розмір такої допомоги.

Виступити донорами можуть фізичні чи юридичні особи, які бажають підтримати український малий та середній бізнес в умовах війни.

Фонд держмайна, зі свого боку, перевіряє та підтверджує чинність договорів оренди підприємцями, які заповнили анкету для отримання допомоги.

Нагадаємо, у січні 2022 року Фонд держмайна похвалився абсолютним рекордом за 30 років з оренди держмайна. Держбюджет у 2021 році отримав рекордні 1,62 млрд грн.

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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