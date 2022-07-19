Українцям подовжили термін обміну дрібних монет

Українцям продовжили на один рік термін обміну розмінних монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, які вже перестали бути платіжними засобами, – до 30 вересня 2023 року – повідомляє Національний банк України.

За повідомленням регулятора, таке рішення пов’язане з продовженням дії воєнного стану в Україні. Через війну значна частина українців перебуває за межами свого постійного місця проживання. Як наслідок, упродовж березня–червня 2022 року здійснено обмін лише 665 тис. штук монет номіналами 1, 2 та 5 копійок. Це вп’ятеро менше, ніж за аналогічний період минулого року (за березень–червень 2021 року здійснено обмін 3,3 млн штук монет).

«Загалом із початку вилучення з обігу здійснено обмін майже 48 млн штук монет номіналами 1, 2, 5 копійок. Станом на 01 липня 2022 року в обігу ще залишається майже 5,7 млрд штук монет номіналами 1, 2 та 5 копійок», - зазначають у Нацбанку.

Тепер українці матимуть більше часу для обміну монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, зокрема ті, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії.

Досвід інших країн світу свідчить, що найбільші обсяги вилучення монет припадають на останні два місяці до закінчення строку обміну.

В Нацбанку нагадують, громадяни зможуть обміняти монети дрібних номіналів безкоштовно й без обмежень на монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам, у підрозділах Національного банку та в низці відділень уповноважених банків (АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк ", АТ "ПУМБ") до 30 вересня 2023 року включно.