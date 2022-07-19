В Пенсійному фонді розповіли про ситуацію з виплатою пенсій у липні

Станом на 18 липня на пенсійні виплати спрямовано 34,4 млрд грн - інформує Пенсійний фонд України.

За повідомленням Фонду, 9,1 млрд грн спрямовано на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, а 25,3 млрд грн – через банки.

«Банками зараховано на рахунки, відкриті за зверненнями пенсіонерів, 100 % профінансованих сум», - зазначають у Пенсійному Фонді.

В той же час, за повідомленням АТ “Укрпошта” станом на 17 липня доставлено 65,4 % пенсій за липень.

«У липні надано 413 тисяч пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 18 липня – 37 тисяч», - резюмують у фонді.