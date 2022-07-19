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2022-07-19
В Пенсійному фонді розповіли про ситуацію з виплатою пенсій у липні
Банки виплатили пенсію в повному обсязі, з Укрпоштою ситуація гірша
У пенсійному фонді розповіли про виплату пенсій© pixabay/guvo59
Станом на 18 липня на пенсійні виплати спрямовано 34,4 млрд грн - інформує Пенсійний фонд України.
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«Банками зараховано на рахунки, відкриті за зверненнями пенсіонерів, 100 % профінансованих сум», - зазначають у Пенсійному Фонді.
В той же час, за повідомленням АТ “Укрпошта” станом на 17 липня доставлено 65,4 % пенсій за липень.
«У липні надано 413 тисяч пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 18 липня – 37 тисяч», - резюмують у фонді.
Артем Руденко, ZN.ua