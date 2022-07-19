Робота за кордоном для українців: вакансії, зарплати, досвід

Багато українців, які опинилися за кордоном через війну, рано або пізно стикаються там із необхідністю пошуку роботи. Гроші, зароблені в Україні, тануть, а кінця війні не видно. Робота за кордоном для українців є. Однак на багатьох вакансіях потрібен досвід. При цьому зарплата пропонується різна: залежно від країни, сфери зайнятості та рівня кваліфікації. Тому досвід також відіграє важливу роль.

Про те, де є найбільше роботи для українців, на яку зарплату можуть розраховувати наші співгромадяни, та які вимоги закордонних роботодавців до досвіду працівників, розповіло gsminfo.

Робота

Робота є у всіх країнах. Однак там, де платять більше, вільних місць зазвичай менше. Серед країн, які пропонують українцям найбільшу кількість вакансій, лідирує Польща. Причому саме там осіла найбільша кількість українських біженців. До п'ятірки країн-лідерів, які готові надати українцям найбільшу кількість робочих місць, увійшли також Вірменія, Кіпр, Молдова та США . Це несподівано, оскільки українські біженці більше орієнтовані на країни Євросоюзу.

Зарплата

Зарплати у країнах Європи стартують від 24 тисяч гривень. Для ЄС це – не багато, для сьогоднішньої України – дуже непоганий заробіток. Таку зарплату, як правило, пропонують біженцям без досвіду та без знання мови. Природно, такі вакансії не передбачають високої кваліфікації.

За більш кваліфіковану працю і платити готові набагато більше. Але, зазвичай, до такої кваліфікації має додаватися хоча б елементарне знання мови тієї країни, де влаштувався біженець. Причому, верхня межа зарплати не обмежується навіть 100 тисячами гривень. Якщо у вас висока кваліфікація, є відповідна вакансія, і ви знаєте, принаймні, англійську, то роботодавець не поскупиться.

Вакансії

Найбільше вакансій пропонують IT-фахівцям. Звичайно, з досвідом роботи. І природно, як мінімум, зі знанням англійської. До речі, європейські зарплати для IT-шників майже нічим не відрізняються від українських. І тут, і там платять непогано. Проте найбільше чекають на українських IT-фахівців у США . Там готові платити їм від 85 тисяч гривень – на наші гроші. Звичайно, щоби стати докою в IT-галузі, доведеться чимало попітніти на батьківщині. Але справа ця перспективна, і гра вартує свічок.

Є й вакансії, які вимагають менших інтелектуальних зусиль, проте однаково передбачають наявність досвіду. Це – менеджери з продажу, маркетологи, касири. Їм обіцяють від 5 тисяч гривень. Крім того, у Польщі зберігається високий попит на медиків. Потрібні усі категорії медичних працівників: від медсестер до лікарів-фахівців вузького профілю.

Вимоги до досвіду

Тут також є різний підхід. Якщо кличуть на роботу пакувальників, збирачів чи сортувальників, то, зазвичай для такої роботи попередній досвід не потрібний. Усьому навчать на місці і швидко. Проте чимало роботодавців хочуть бачити у себе людей із досвідом. Тому вимоги до досвіду претендентів на роботу розподілилися таким чином:

20% вакансій призначено для людей без досвіду;

35% роботодавців хочуть, щоб досвід за пропонованими ними вакансіями був від 1 до 3 років;

45% роботодавців хочуть з досвідом щонайменше 6 років.

Нагадаємо, в Україні претендувати на легальну працю можуть навіть підлітки. Однак під час працевлаштування підлітків діють певні обмеження, про які потрібно знати.