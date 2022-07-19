Держекоінспекція затримала 177 порушників нерестового періоду на Поліссі

На водоймах Житомирщини та Рівненщини у період з 11 квітня по 10 липня 2022 року тривала нерестова заборона на вилов водних живих біоресурсів.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції України.

Протягом даної заборони державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу:

- до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів притягнуто 177 осіб;

- розраховано збитків на загальну понад 250 тисяч гривень;

- 9 справ передано в судові органи;

- вилучено майже 5000 метрів заборонених знарядь лову (сіток).

Попри завершення нерестового періоду, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Держекоінспекції продовжуватимуть проводити рейдові заходи з метою охорони довкілля від браконьєрів.