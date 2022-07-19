Робота в Німеччині для українських біженців: у кого більше шансів працевлаштуватися

Близько 800 тисяч українських біженців зупинилися в Німеччині. Ця країна на п'ятому місяці повномасштабної війни виділить додаткові 2,4 млрд євро на соцвиплати для переселенців. Однак у них все одно багато проблем, зокрема з пошуком роботи.

Робота в Німеччині для українських біженців: у кого більше шансів працевлаштуватися

Робота у Німеччині – актуальне питання не лише для українців, а й для самих німців. На тлі збільшення кількості біженців у ФРН побільшало безробітних. Вони масово реєструються в бюро, щоб знайти потрібні вакансії. На даний момент заробіток шукають близько 260 тисяч наших земляків.

Эксперти проаналізували ситуацію на ринку праці у Німеччині. Там багато галузей потребують кадрів. Ситуацію ускладнює незнання мови – це головна проблема. HR-менеджери вказали на труднощі при прийомі біженців на роботу, проте багато експертів не бачать особливих перешкод для працевлаштування українців.

На недостатню кваліфікацію претендентів вказали 6% спеціалістів. Також є перепони з бюрократичними процедурами, що ускладнюють процес пошуку роботи.

Німецькі кадровики стурбовані питанням, як довго українські біженці залишатимуться у їхній країні. Місцеві компанії прагнуть уникнути плинності кадрів, особливо кваліфікованих. Роботодавців цікавлять співробітники для стабільної роботи на тривалу перспективу.

Максимальні шанси знайти роботу в Німеччині – у кваліфікованих працівників із України. Людям без професії доводиться розраховувати на важчі умови праці та нижчу зарплату. Більше шансів на працевлаштування на промислових підприємствах. А ось у сфері послуг чи торгівлі це проблематично – знову ж таки через незнання мови.

Робота в Німеччині для українських біженців: у кого більше шансів працевлаштуватися

Максимальні можливості для працевлаштування перед кваліфікованими українськими працівниками на німецьких підприємствах, де працюють 250-499 осіб. Таких фірм особливо багато в обробній промисловості Німеччини та в машинобудівній галузі зокрема. При цьому такі високоспеціалізовані компанії найчастіше розташовані у малих та середніх містах, а більшість українських біженців обрали для тимчасового проживання великі мегаполіси.

Нагадаємо, що в українських біженців виникли проблеми з житлом, роботою та нерозумінням місцевих правил.


Ловіцька Леся, Тудей





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