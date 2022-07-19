Верховна Рада прийняла закон про роботу фрілансерів – без фіксованого періоду та гарантій

Верховна Рада України ухвалила закон, за яким передбачається запровадження нової особливої форми трудового договору – з нефіксованим робочим періодом. За законопроект №5161 віддали голоси 269 народних депутатів.

Новий трудовий договір: Верховна Рада прийняла закон про роботу без фіксованого періоду та гарантій

Український парламент вніс зміни до деяких законодавчих актів щодо врегулювання нестандартних форм зайнятості, а саме – роботи фрілансерів. За законом, обов'язок співробітника виконувати роботу виникає лише при наданні власником завдань. При цьому відсутні гарантії, що вони надаватимуться постійно з виплатою зарплати за фактично відпрацьований час: максимум – 40 годин, мінімум – 32 години на місяць.

Роботодавець не може заборонити працівникові виконувати роботу за іншим трудовим договором.

"Використання трудового договору з нефіксованим робочим часом посилює мобільність працівника, дає більшу свободу вибору в реалізації права на працю, а також створює зручний законодавчий механізм легалізації праці фрілансерів, які воліють виконувати короткострокові проекти та не обмежуються виконанням робіт в одного замовника", - зазначено у пояснювальній записці.

Вказаний трудовий договір з нефіксованим робочим часом за юридичною природою – аналог іноземного "zero hours contract". Він широко поширений у Бельгії, Великій Британії, Угорщині, Нідерландах і т.д.

У прийнятому трудовому договорі з нефіксованим робочим часом необхідно вказати термін та спосіб повідомлення співробітника про наявність роботи, термін та спосіб повідомлення співробітника про готовність приступити до роботи та зазначені дні та години, в які від співробітника можуть вимагати працювати. Зарплата у разі виплачується за фактично відпрацьований час.

Новий трудовий договір: Верховна Рада прийняла закон про роботу без фіксованого періоду та гарантій

Співробітник може відмовитися від виконання роботи поза вказаним у договорі періодом. Якщо працівник протягом місяця виконуватиме роботу менше ніж 8 годин, йому виплатять зарплату не менше ніж за восьмигодинний робочий день.

У законі зазначено, що трудові договори з нефіксованим робочим часом передбачені як альтернатива договорамцивільно-правового характеру. Співробітник зможе поєднувати легальну роботу у кількох роботодавців і буде забезпечений базовими соціальними гарантіями (відпустками, лікарняними, відпустками тощо).

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила рішення щодо мобілізації – для двох категорій українців узгодили відстрочку від призову.


Ловіцька Леся, Тудей





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