Держфінмоніторинг уклав важливий міжнародний договір, щоб протидіяти відмиванню коштів

Держфінмоніторинг

Держфінмоніторингом укладено міжнародний договір із фінансовою розвідкою Люксембургу.

У рамках заходів 28-го Пленарного засідання Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки, які відбулись 13-14 липня у м. Рига (Латвійська Республіка), Головою Державної служби фінансового моніторингу України Ігорем Черкаським та Директором Підрозділу фінансової розвідки Люксембургу Максом Брауном укладено Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в обміні фінансовою інформацією стосовно відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів та фінансування тероризму.

Ключовою метою Меморандуму є посилення та спрощення обміну розвідувальною фінансовою інформацією між Україною та Люксембургом.

Сторони домовились забезпечувати співпрацю щодо збирання, обробки та аналізу інформації, яка є у їх розпорядженні, про фінансові операції, відносно яких існує підозра, що вони стосуються відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів та фінансування тероризму.

Меморандумом підтверджено конфіденційність процесу обміну інформацією та/або документами, а також їх захист на базі відповідного національного законодавства та за принципом взаємності.

Довідково: Люксембург (офіційна назва – Велике Герцогство Люксембург) – важливий міжнародний банківський центр. Банківська справа і фінансові послуги є основним видом економічної діяльності. Посідає одне із найвищих місць у Європі за кількістю банків. В свою чергу, банки забезпечують надання найбільшого відсотку інформації про підозрілі фінансові операції до підрозділу фінансової розвідки.


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