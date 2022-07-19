Ціни на овочі в Україні почали зростати в середині літа

Цьогоріч ціни на овочі збунтувалися. Попри середину літа, коли зазвичай на сільськогосподарському ринку городина стрімко дешевшає, нинішнього року ціни на все ростуть.

В Україні в середині літа почали рости ціни на овочі: що і як подорожчало

На маківці літа подорожчало майже все: від молодої картоплі до огірків, які зараз мають коштувати найдешевше. Видання agroreview зробило моніторинг поточних цін, що панують на найбільшому гуртовому ринку західної України "Шувар" у Львові. Порівняння із цінами минулого тижня вийшло невтішне.

Ціни на огірки зросли від з 14-17 грн/кг до 22-23 грн/кг.

Подорожчали й окремі сорти томатів. Ті, що коштують більше, залишились у минулій ціні. А от найдемократичніший сорт Примадонна, який найбільше полюбляють покупці з худими гаманцями, зріс у ціні з 10-15 грн/кг до 25-25.

Капуста білокачанна за тиждень подорожчала з 23-28 грн/кг до 28-30.

Ціна на картоплю зросла із 7-10 грн/кг до 12-13 .

В Україні в середині літа почали рости ціни на овочі: що і як подорожчало

Стійкими до подорожчання виявились кабачки. Вони йдуть по 15 гривень за кіло, як і було минулого тижня. Тримається також ціна на молоду цибулю (ріпку) - по 22 грн/кг, молоду моркву – по 24 грн/кг та молодий буряк – по 20 грн/кг.

Що стосується баклажанів і перців, сезон яких в Україні ще не настав, то вони поки не по кишені більшості українців. Кіло баклажанів коштує 70 гривень, а кілограм кубовидного червоного перцю – 75 гривень.

Експерти пов'язують таке різке зростання цін на овочі із дощовицею та холодом, що посеред літа увірвалися в наші широти, немов Пилип із конопель. Отже, коли погода повернеться на липневі рейки, вартість городини має знизитись. Принаймні, так обіцяють.

Нагадаємо, при цьому в супермаркетах виросли ціни на борошно, незважаючи на те, що в Україні не знають, куди подіти сотні тисяч тонн минулорічного зерна.


Марченко Любов, Тудей





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