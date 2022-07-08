Пенсійне посвідчення: у Мінцифри розповіли про новинку

Пенсіонери можуть стати тестувальниками нових послуг програми «Дія», інформує ZN.ua.

Міністерство цифрової трансформації розробляє нове пенсійне посвідчення. Після завершення робіт українці матимуть змогу скористатися новим документом у додатку «Дія».

Крім того, незабаром у «Дії» з'явиться посвідка на проживання.

«Продовжуємо працювати над новими цифровими документами у додатку. На черзі — пенсійне посвідчення та е-вид на постійне та тимчасове проживання. Українці зможуть скористатися пенсійним прямо у смартфоні, а іноземцям, які перебувають в Україні, не потрібно буде носити фізичну картку», — повідомив міністр Мінцифри Михайло Федоров

При цьому міністерство пропонує стати бета-тестувальником нових послуг у «Дії», реєструйтесь за посиланням.

Для тестування пенсійного посвідчення потрібно мати пенсійне посвідчення, яке видано з 2014 року — пластикове або у вигляді платіжної картки.

Для тестування посвідки на проживання потрібно мати:

  • Посвідчення у вигляді пластикової картки із безконтактним електронним носієм, виданої після 25 квітня 2018 року;
  • Банківський рахунок для авторизації в Діє через BankID, а також смартфон з NFC.


Олена Середа, ZN.ua





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