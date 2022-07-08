Пенсійне посвідчення: у Мінцифри розповіли про новинку
Пенсіонери можуть стати тестувальниками нових послуг програми «Дія», інформує
Міністерство цифрової трансформації розробляє нове пенсійне посвідчення. Після завершення робіт українці матимуть змогу скористатися новим документом у додатку «Дія».
Крім того, незабаром у «Дії» з'явиться посвідка на проживання.
«Продовжуємо працювати над новими цифровими документами у додатку. На черзі — пенсійне посвідчення та е-вид на постійне та тимчасове проживання. Українці зможуть скористатися пенсійним прямо у смартфоні, а іноземцям, які перебувають в Україні, не потрібно буде носити фізичну картку», — повідомив міністр Мінцифри Михайло Федоров
При цьому міністерство пропонує стати бета-тестувальником нових послуг у «Дії», реєструйтесь
Для тестування пенсійного посвідчення потрібно мати пенсійне посвідчення, яке видано з 2014 року — пластикове або у вигляді платіжної картки.
Для тестування посвідки на проживання потрібно мати:
- Посвідчення у вигляді пластикової картки із безконтактним електронним носієм, виданої після 25 квітня 2018 року;
- Банківський рахунок для авторизації в Діє через BankID, а також смартфон з NFC.