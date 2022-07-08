Через газову кризу в Німеччині знизили використання електроенергії та гарячої води

У Німеччині обмежують подачу гарячої води, приглушують вуличні ліхтарі та закривають басейни з огляду на ризики, які насуваються через енергетичну кризу, повідомляє Financial Times.

Значне підвищення цін на газ, викликане рішенням Росії минулого місяця різко скоротити поставки до Німеччини, призвело до того, що найбільша економіка Європи потрапила в найгіршу енергетичну кризу з часів різкого зростання цін на нафту в 1973 році.

Оскільки напруга через війну Росії в Україні зростає, чиновники побоюються, що ситуація може погіршитися. У понеділок Росія закриває свій магістральний трубопровід до Німеччини Nord Stream 1 на 10 днів планового ремонту. Багато хто в Берліні боїться, що він більше ніколи не відкриється.

Минулого місяця Німеччина зробила вирішальний крок до нормування газу, коли міністр економіки Роберт Хабек активував другий етап газового плану країни в надзвичайних ситуаціях.

Хабек заявив, що тепер приймає душ менше за часом, і закликав населення економити енергію — і муніципалітети та власники нерухомості прислухалися до заклику.

У четвер Vonovia, найбільший орендодавець житла в країні, заявив, що знизить температуру газового центрального опалення своїх орендарів до 17 градусів з 23:00 до 6:00. За його словами, цей захід дозволить заощадити 8 відсотків витрат на опалення.

Цього тижня житлова асоціація в саксонському місті Діппольдісвальде, неподалік від кордону з Чехією, залишила мешканцям можливість приймати гарячий душ з 4:00 до 8:00, з 11:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00. «Ми маємо робити запаси на зиму», – пояснюють там.

Такі заходи можуть стати звичайними в найближчі тижні. Гельмут Деді, голова Німецької асоціації міст, сказав, що «все суспільство» має тепер скоротити споживання енергії, заощаджуючи влітку, «щоб ми мали теплі квартири взимку».

«Кожна заощаджена нами кіловат-година допомагає трохи більше наповнити сховище газу», — сказав він.

Деді звернувся до міських рад усієї країни з проханням вжити екстрених заходів. У нього було кілька пропозицій: вимикати світлофори на ніч; відключити гарячу воду в будівлях рад, музеях і спортивних центрах; налаштувати кондиціонери; припинити освітлення історичних будівель.

Деякі вже вжили заходів. Район Лан-Ділль поблизу Франкфурта з середини вересня вимикає гарячу воду у своїх 86 школах і 60 спортивних залах, сподіваючись, що це заощадить 100 тисяч євро на витратах електроенергії, а Дюссельдорф тимчасово закрив величезний басейний комплекс, Мюнстер-Терме.