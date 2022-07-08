Курс валют: в червні через населення готівковий ринок виріс у чотири рази

Населення у червні продало валюти на $207 млн більше, ніж купило, інформує ZN.ua.

Курс валют: в червні через населення готівковий ринок виріс у чотири рази
© unsplash/timbatec

Обсяги продажу валюти українцями в червні перевищили обсяги її купівлі на $207,3 млн, що трохи нижче за травневий показник $262,2 млн і квітневий $237,8 млн, повідомив Нацбанк.

Зазначається, що "чистий" продаж, як і раніше, формується за рахунок безготівкової валюти: у червні обсяги продажу валюти скоротилися до $206,6 млн із $244,1 млн у травні та $252,6 млн у квітні, тоді як обсяги купівлі склали $11,9 млн порівняно з $10,2 млн та $8,6 млн у травні-квітні відповідно.

Хоча на готівковому ринку обсяги операцій у червні підскочили вчетверо завдяки зняттю НБУ стелі на ціну продажу валюти. Якщо у березні-квітні банки реалізували населенню відповідно $72 млн і $62,7 млн, у травні – $216,9 млн, то вже у червні – $865 млн.

Обсяги купівлі валюти у населення на офіційному ринку у червні зросли ще більше – до $852,4 млн із $188,6 млн – у травні, $68,8 млн – у квітні та $71,3 млн – у березні.

Як результат, обіг на офіційному готівковому валютному ринку в червні вже перевищив 40% довоєнного рівня, тоді як у перші місяці війни він становив менше ніж 5%.

Обсяги продажу безготівкової валюти скоротилися порівняно з довоєнними в середньому в 2-2,5 раза, тоді як обсяги купівлі впали майже на два порядки.

Водночас загалом клієнти банків у червні стали суттєво більше купувати безготівкову валюту, ніж продавати: "чиста" купівля склала $1,678 млрд порівняно з $1,184 млрд у травні та $421,2 млн у квітні.

Загалом з початку цього року населення продало валюти на $497,7 млн більше, ніж купило, тоді як клієнти банків навпаки купили її на $5,7 млрд. більше, ніж продали.

Інтервенції НБУ в червні зросли майже до $4 млрд із $3,4 млрд у травні, $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні.

У результаті міжнародні резерви України за червень упали на 9% - до $22,76 млрд, а з початку року - на 26,5%, або на $8,18 млрд.


Олена Середа, ZN.ua





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