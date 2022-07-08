Страховий стаж для пенсії: що буде з тими, хто його не заробив

Українці, які не накопичили хоча би мінімального страхового стажу, не зможуть отримувати пенсію. Проте, зовсім без коштів держава їх не залишить. Після досягнення певного віку вони зможуть отримувати соціальну пенсію.

Що буде з тими, хто не заробив страхового стажу для пенсії: роз'яснення ПФУ

Через великі масштаби тіньової зайнятості в країні багато українців працюють по десятку і більше років неофіційно. Ці роки роботи не зараховуються до страхового стажу. І після досягнення пенсійного віку такі люди, на жаль, не отримують права на пенсію. Проте, зовсім без виплат держава їх не залишить. Вони отримуватимуть соціальну допомогу.

Нинішнього року, щоби вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати не менше 29 років страхового стажу. Той, хто не має такого стажу, може спробувати вийти на пенсію у 63 роки. У такому віці можна вийти із меншим стажем. Якщо не виходить у 63, то можна спробувати щастя у 65. Там буде потрібен іще менший стаж.

Що буде з тими, хто не заробив страхового стажу для пенсії: роз'яснення ПФУ

Але нерідко так буває, що навіть мінімального страхового стажу для виходу на пенсію у 65 років не набирається. У такому разі залишається сподіватись лише на соціальну допомогу від держави.

Цю допомогу виплачують із 65 років тим, хто не заробив собі навіть на мінімальну пенсію. Розмір такої допомоги дорівнює різниці прожиткового мінімуму і доходу на одного члена сім'ї, отриманого поділом сукупного доходу сім'ї за останні півроку на 6 та на кількість членів сім'ї. Ця різниця і становитиме щомісячний розмір соціальної допомоги. При цьому максимальний її розмір може дорівнювати прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні це 2027 гривень.

Нагадаємо, у багатьох громадян через війну буде скорочено страховий стаж. Адже період вимушеного простою і відпустка власним коштом до нього не входять.


Марченко Любов, Тудей





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