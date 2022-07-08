У росії почали сильніше відчувати санкції - ЗМІ

У росії сильніше почали відчувати наслідки від розв'язаної війни та введених за це санкцій.

Про це пише сайт «Утро февраля».

«Основне підвищення припало на тарифи житлово-комунальних послуг, за якими щороку в цей час відбувається індексація», - зазначено в публікації.

На сайті сказано, що через санкційний тиск багато галузей у росії стали менш працездатними, що призвело до підвищення рівня інфляції та подорожчання деяких товарів. Також прогнозується, що незабаром суттєво подорожчають продукти харчування.

«Проблему з імпортом як готових товарів, так і технологій уряд намагається вирішити за рахунок нарощування торгівлі з Китаєм», - зазначено на сайті.

Але, як зазначено в публікації, такий спосіб навряд чи стане гарантією збереження цін на одному рівні в росії, адже багато років економіка росії орієнтувалася саме на Захід, але зараз через санкції цю комунікацію обірвано.

«Різкий стрибок варто очікувати вже восени в міру посилення ситуації з дефіцитом сировини, матеріалів і технологій, раніше імпортованих із західних країн», - сказано в публікації.