Бюджетні органи Єврокомісії блокують кредит для України у розмірі €1,5 млрд — Bloomberg

Виконавчий орган Європейського Союзу блокує позику €1,5 мільярда для України, пише Bloomberg .

За даними видання, єврочиновники побоюються, що у разі дефолту наша країна не зможе повернути позичені гроші.

«Пропонований Україні кредит заблоковано бюджетним відділом Європейської комісії через побоювання щодо його фінансової надійності», — заявили виданню офіційні особи на умовах анонімності.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), кредитний підрозділ ЄС, запропонував позику Києву, щоб підтримати зруйновану війною країну, яка стикається зі зростаючими витратами на війну та падінням доходів.

Зазвичай комісія гарантує кредити ЄІБ для операцій за межами ЄС, причому резерви для гарантування зазвичай становлять 9% від загального обсягу фінансування.

Але в цьому випадку комісія хоче забезпечити 70% від загальної суми, як це було з попередньою пропозицією про €1 мільярд для України, розповіли чиновники.

За їх словами, комісія висуває таку вимогу на випадок, якщо країна не зможе повернути кошти.