Бюджетні органи Єврокомісії блокують кредит для України у розмірі €1,5 млрд — Bloomberg

Чиновники вирішують, хто розділить ризики у разі дефолту в Україні, інформує ZN.ua.

Виконавчий орган Європейського Союзу блокує позику €1,5 мільярда для України, пише Bloomberg.

За даними видання, єврочиновники побоюються, що у разі дефолту наша країна не зможе повернути позичені гроші.

«Пропонований Україні кредит заблоковано бюджетним відділом Європейської комісії через побоювання щодо його фінансової надійності», — заявили виданню офіційні особи на умовах анонімності.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), кредитний підрозділ ЄС, запропонував позику Києву, щоб підтримати зруйновану війною країну, яка стикається зі зростаючими витратами на війну та падінням доходів.

Зазвичай комісія гарантує кредити ЄІБ для операцій за межами ЄС, причому резерви для гарантування зазвичай становлять 9% від загального обсягу фінансування.

Але в цьому випадку комісія хоче забезпечити 70% від загальної суми, як це було з попередньою пропозицією про €1 мільярд для України, розповіли чиновники.

За їх словами, комісія висуває таку вимогу на випадок, якщо країна не зможе повернути кошти.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Українці продали землі на сім мільярдів гривеньУкраїнці продали землі на сім мільярдів гривень
Ринок землі в Україні стоїть: що буде з ним даліРинок землі в Україні стоїть: що буде з ним далі
Оренда квартир подорожчала в Україні: ціни повертаються на довоєнний рівеньОренда квартир подорожчала в Україні: ціни повертаються на довоєнний рівень
Новобудови подорожчали в Україні: де найвищі ціни на квартириНовобудови подорожчали в Україні: де найвищі ціни на квартири
В уряді розповіли скільки щомісячно Україна витрачає на утримання арміїВ уряді розповіли скільки щомісячно Україна витрачає на утримання армії
Блок рекламы


Похожие новости
Європарламент схвалив виділення Україні додаткових 1 млрд євроЄвропарламент схвалив виділення Україні додаткових 1 млрд євро
Bloomberg повідомило, скільки Китай та Індія заплатили Росії за енергоресурси під час війниBloomberg повідомило, скільки Китай та Індія заплатили Росії за енергоресурси під час війни
США прагнуть значно знизити ціну на російську нафту, - BloombergСША прагнуть значно знизити ціну на російську нафту, - Bloomberg
Україна на конференції у Лугано додатково залучила $1.9 млрд допомоги: на що витратимоУкраїна на конференції у Лугано додатково залучила $1.9 млрд допомоги: на що витратимо
МВФ озвучив пріоритетний напрямок щодо УкраїниМВФ озвучив пріоритетний напрямок щодо України
Австралія скасувала мита на імпорт з України на один рікАвстралія скасувала мита на імпорт з України на один рік
Глава МЗС України закликав партнерів обмежити доступ РФ до морських перевезеньГлава МЗС України закликав партнерів обмежити доступ РФ до морських перевезень
В июне в госбюджет поступило 97,3 млрд грн. Расходы в 2022 году превысили 1 трлн грнВ июне в госбюджет поступило 97,3 млрд грн. Расходы в 2022 году превысили 1 трлн грн
Мінцифри закликало технологічні компанії світу долучитись «діджитал-лендлізу» для УкраїниМінцифри закликало технологічні компанії світу долучитись «діджитал-лендлізу» для України
Податки на доходи деяким українцям незабаром доведеться платити у подвійному розміріПодатки на доходи деяким українцям незабаром доведеться платити у подвійному розмірі
Последние новости
Подгружаем последние новости