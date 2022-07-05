Австралія скасувала мита на імпорт з України на один рік

Країна, однак, визначила товари, на які рішення не поширюватиметься, інформує ZN.ua.

Австралія скасувала мита на імпорт з України на один рік

Уряд Австралії оголосив про скасування мит на імпорт товарів з України, виконавши частину пакету допомоги нашій державі, анонсованого прем'єр-міністром Ентоні Албенізі під час візиту в Київ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства торгівлі й туризму Австралії.

Рішення передбачає зниження тарифів на низку товарів, що виробляються в Україні, з 5% до нуля. Ці умови діятимуть упродовж 12 місяців.

Водночас, акцизні збори на українські пальне, алкоголь і тютюнові вироби продовжать діяти на території Австралії.

Як зазначається, звільнення від мита було затверджене після аналогічних дій з боку міжнародних партнерів, у тому числі Євросоюзу й Великої Британії.

“Скасування тарифів на імпорт до Австралії з України є ключовою частиною поточних зусиль уряду Австралії щодо подальшого поглиблення наших двосторонніх торговельних та інвестиційних відносин”, – додали в пресслужбі.


Максим Царук, ZN.ua





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