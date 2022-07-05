Приватбанк вирішив обмежити витрати клієнтів: кого тонкнуться зміни

ПриватБанк прийняв рішення обмежувати витрати за картками клієнтів. Зміни стосуватимуться тих, чиї обороти за особистими картками перевищують 500 000 грн.

ПриватБанк почне обмежувати витрати клієнтів: кого торкнуться зміни

У прес-службі ПриватБанку повідомили, що співробітники будуть вимагати додаткове підтвердження джерел доходів у клієнтів, які без підтверджуючих документів за місяць перевищили оборот у 500 тисяч гривень. У клієнтів запитають джерела походження і попросять актуалізувати анкетні дані, які були зазначені раніше в розділі про дохід.

У банку уточнили, що клієнти отримають запит на надання документів через Приват24, SMS, Viber або дзвінок працівника відділення. При ігноруванні чи відмові клієнта подавати до банку необхідні документи на рахунки накладуть обмеження на видаткові операції.

У квітні НБУ ухвалив постанову, яка визначила порядок дій для банків у разі зарахування готівки на рахунки фізичних осіб на суму понад 400 тисяч гривень, якщо клієнт не надав на запит банку документи про джерело походження коштів.

ПриватБанк почне обмежувати витрати клієнтів: кого торкнуться зміни

Сьогодні стало відомо, що ПриватБанк уперше під час війни відкрив своє нове відділення. Воно запрацювало на київській Оболоні, за адресою: проспект Оболонський, 26. Загалом зараз в Україні працює 83% довоєнної кількості відділень банку.

Нагадаємо, чому ПриватБанк почав списувати гроші з пенсійних карток своїх клієнтів.


Ловіцька Леся, Тудей





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