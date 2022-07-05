Зарплати IT-фахівців в Україні зросли: хто та скільки отримує під час війни

З початку війни в Україні зарплати ІТ-фахівців різко впали. Однак уже в червні оклади айтішників почали повертатися на свої місця, а розробники почали отримувати навіть більше, ніж до війни.

Зарплати IT-фахівців в Україні зросли: хто почав отримувати більше під час війни

Так, за даними сайту DOU, у червні 2022 року зарплати українських розробників у середньому склали $3,4 тис.

Найбільше підвищилися зарплати розробників рівня Architect – з $6,2 тис., до $6,6 тис. на місяць. У той же час показники Team/Tech Lead та Senior зросли на $200 - до $5,2 тис. та $4,7 тис. відповідно.

Зарплати менш досвідчених фахівців, наприклад, Middle, зросли на $200 – до $2,6 тис., а Junior та Intern – на $50, до $950 та $450 відповідно.

Зарплати IT-фахівців в Україні зросли: хто почав отримувати більше під час війни
Якщо брати за географічни показником, то найвищі зарплати у IT-фахівців у Київській, Львівській та Закарпатській областях (близько $3,6 тис.).

Через війну 38% розробникам довелося переїхати: 28% мешкають зараз в іншому місті чи області в Україні, а 10% виїхали за кордон.

У Києві та Київській області зараз проживає 25% розробників (до війни – 42%). На другому місці Львів та область тут 20% розробників проти 14% півроку тому. Третє місце ділять Дніпропетровська, Івано-Франківська та Вінницька області: у кожній мешкає близько 5%.

Щодо місця роботи, то більшість опитаних задіяні у стартапах. Так для досвідчених фахівців рівня Middle і вище, зарплати більші, ніж в інших компаніях на інших проектах. На другому місці за рівнем зарплат знаходяться продуктові компанії. Зарплати для Junior там у червні не збільшилися, а ось для Middle і виросли.

Найнижчі зарплати виявилися у співробітників аутсорсингових компаній, які практично не змінилися за останні півроку.

У червневому опитуванні DOU взяли участь 15136 IT-фахівців. Серед них були ті, які зараз в Україні, які так і виїхали за кордон після початку повномасштабної війни з Росією.

Раніше повідомлялося, на скільки впали зарплати українців із початку війни.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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