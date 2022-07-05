Мінфін відзвітував про ситуацію щодо дефіциту держбюджету

В червні ситуація з дефіцитом держбюджету України не покращилася. Так, за попередній місяць дефіцит виріс у порівнянні з травнем майже на 20%, до 134,9 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Відповідно до повідомлення, доходи загального фонду у травні скоротилися на 4% – до 96 млрд грн, а видатки підскочили на 7% до 232,4 млрд грн.

Загалом з початку року дефіцит загального фонду державного бюджету становить 406,1 млрд грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за цей період становили 561,3 млрд грн, або 133,5% від запланованих.

З цієї суми розміщення ОВДП принесло 349,7 млрд грн, зокрема в іноземній валюті 28,1 млрд грн ($653,5 млн і 288,3 млн євро). Шляхом випуску військових ОВДП залучено 327,6 млрд грн, зокрема шляхом придбання у власність Національним банком України – 225 млрд грн.

Із зовнішніх джерел залучено 211,6 млрд грн.

Платежі з погашення державного боргу за січень – червень становили 214,8 млрд грн.

Податкові надходження до бюджету у червні перекрили тільки 20% видатків. Перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк вважає, що це не тільки особливість червня як податкового періоду. За його словами, у бізнесу вже немає фізичної можливості сплачувати податки наперед і дається взнаки блокування експорту.