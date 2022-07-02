Грошова допомога в розмірі двомісячної пенсії: в ПФУ повідомили, як українцям отримати виплати

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Строк звернення за отриманням грошової допомоги не обмежується.

У Пенсійному фонді дали детальне пояснення, як українцям отримати допомогу на поховання.

Так, у разі смерті пенсіонера допомога на поховання виплачується у розмірі двомісячної пенсії померлого тим особам, які здійснили поховання. Якщо померлий був “військовим” пенсіонером, то відповідальному за поховання виплачується допомога у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У ПФУ уточнили, що допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.

Для отримання грошової допомоги необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України та подати низку документів:

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  • документ, що посвідчує особу заявника;
  • заяву про виплату допомоги на поховання;
  • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера.

"Якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі зазначених довідок, заявник надає свідоцтво про смерть або інший документ, легалізовані відповідно до законодавства", — наголосили в ПФУ.

Строк звернення за отриманням грошової допомоги на поховання пенсіонера не обмежується.

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Тарас Галушко, politeka.net





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