Курс валют: Нацбанк трохи збільшив підтримку гривні

Продаж валюти НБУ цього тижня зріс.

Курс валют: Нацбанк трохи збільшив підтримку гривні
© unsplash/sharonmccutcheon

Обсяг продажу валюти Нацбанком з 27 червня до 1 липня зріс до $985,55 млн з $933,02 млн тижнем раніше. Про це йдеться у повідомленні на сайті регулятора.

Зазначається, що за минулий тиждень НБУ придбав $6 млн, що в діапазоні обсягів останніх семи тижнів (від $5,5 млн до $8,3 млн).

Тобто, чистий продаж валюти склав $979,55 млн – це третій за величиною обсяг тижневих інтервенцій від початку війни.

Це має стримувати зростання долару по відношенню до гривні. Крім того, західні країни нарешті збільшили фінансування українського бюджету. Це також стримує курс.


Олена Середа, ZN.ua





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