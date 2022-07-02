Норвегія розгляне питання про постачання газу Україні

Скандинавська країна забезпечує Європу природним газом на 20%, інформує ZN.ua.

Уряд Норвегії разом з газовидобувними компаніями розгляне питання про постачання природного газу в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

За словами норвезького посадовця, незважаючи на те, що видобування палива в країні зараз здійснюється на максимальних потужностях, його рівень все одно можна трохи збільшити, щоб забезпечити європейських партнерів. Зокрема й Україну.

«Ми з паном президентом говорили, що Україна теж потребує природного газу. Я зроблю відповідний запит нашим компаніям. Вони вже роблять усе можливе, тобто працюють на найвищій потужності. Але прохання президента України – це те, з чим я повернуся додому», – сказав Йонас Гар Стере.

Також прем’єр-міністр підкреслив, що Норвегія й досі забезпечує потреби Європи у природному газі на 20%. За його словами, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато країн занепокоїлися, вважаючи, що Норвегія не зможе здійснювати експорт палива у потрібному об’ємі. Але їхні побоювання виявилися марними.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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