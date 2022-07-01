Норвегія виділить Україні допомогу в розмірі 1 млрд євро

Норвегія передасть Україні підтримку в розмірі одного мільярда євро впродовж цього й наступного років. Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на спільному з Володимиром Зеленським брифінгу в Києві.

"Я прибув сьогодні до Києва після п'яти місяців від початку війни, щоб заявити про підтримку Норвегією України та її населення. Ми обіцяємо надати підтримку в розмірі мільярда євро на період до кінця цього року і 2023 року для допомоги людям, які цього потребують, на підтримку заходів відновлення України і підтримку, власне, України", – заявив Стьоре.

Він наголосив, що війна Росії проти України порушує міжнародне право та основні принципи, які в ньому містяться.

"Ви маєте абсолютне право захищати себе, а ми маємо право допомагати вам захищати себе, і ми цим правом скористаємося", - зазначив прем'єр Норвегії.