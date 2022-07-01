Норвегія виділить Україні допомогу в розмірі 1 млрд євро

Кошти планують надати до кінця 2022 року та в 2023 році, інформує ZN.ua.

Норвегія виділить Україні допомогу в розмірі 1 млрд євро
© НикВести

Норвегія передасть Україні підтримку в розмірі одного мільярда євро впродовж цього й наступного років. Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на спільному з Володимиром Зеленським брифінгу в Києві.

"Я прибув сьогодні до Києва після п'яти місяців від початку війни, щоб заявити про підтримку Норвегією України та її населення. Ми обіцяємо надати підтримку в розмірі мільярда євро на період до кінця цього року і 2023 року для допомоги людям, які цього потребують, на підтримку заходів відновлення України і підтримку, власне, України", – заявив Стьоре.

Він наголосив, що війна Росії проти України порушує міжнародне право та основні принципи, які в ньому містяться.

"Ви маєте абсолютне право захищати себе, а ми маємо право допомагати вам захищати себе, і ми цим правом скористаємося", - зазначив прем'єр Норвегії.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Нерухомість в Україні різко подорожчає восени: прогноз аналітиківНерухомість в Україні різко подорожчає восени: прогноз аналітиків
Україна направила розвідувальну інформацію щодо бізнесу, пов'язаного з РФ, ще чотирьом країнамУкраїна направила розвідувальну інформацію щодо бізнесу, пов'язаного з РФ, ще чотирьом країнам
Ринок праці в Україні: 20 безробітних на одну вакансіюРинок праці в Україні: 20 безробітних на одну вакансію
Зарплати військових в Україні можуть змінитисяЗарплати військових в Україні можуть змінитися
Опалення в Україні потрібно переводити з газового на електричне, - КоболєвОпалення в Україні потрібно переводити з газового на електричне, - Коболєв
Блок рекламы


Похожие новости
Україна отримала грант від Німеччини на суму €1 млрдУкраїна отримала грант від Німеччини на суму €1 млрд
В Україні заарештували активів російських корпорацій на 4,5 млрд грнВ Україні заарештували активів російських корпорацій на 4,5 млрд грн
Ринок землі в Україні стоїть: що буде з ним даліРинок землі в Україні стоїть: що буде з ним далі
США випередили Росію по постачанню газу до Європи: ЄС готується до непростої зимиСША випередили Росію по постачанню газу до Європи: ЄС готується до непростої зими
Долар і євро по-різному повели себе в перший день липня: курс валютДолар і євро по-різному повели себе в перший день липня: курс валют
"Бога не бояться": в лікарні розікрали гумдопомогу на понад мільйон гривень, що відомо"Бога не бояться": в лікарні розікрали гумдопомогу на понад мільйон гривень, що відомо
Der Spiegel: Врожай пшениці в Україні цього року буде менший і проблема не лише у війніDer Spiegel: Врожай пшениці в Україні цього року буде менший і проблема не лише у війні
Вартість євробондів України впала: пояснюємо чомуВартість євробондів України впала: пояснюємо чому
Вперше в історії: США обігнали РФ у експорті газу до ЄвропиВперше в історії: США обігнали РФ у експорті газу до Європи
Курс валют 1 липня: скільки долар та євро коштують у банках та на чорному ринкуКурс валют 1 липня: скільки долар та євро коштують у банках та на чорному ринку
Последние новости
Подгружаем последние новости