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2022-07-01
Україна отримала грант від Німеччини на суму €1 млрд
Кошти буде спрямовано на витрати бюджетної сфери.
Україна отримала грант від Федеративної Республіки Німеччина у сумі 1 млрд. євро. Про це повідомляє
Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних видатків під час військового стану.
Усього з початку запровадження військового стану Україна вже отримала від Німеччини 1,3 млрд. євро для підтримки фінансово-бюджетної системи.
Нагадаємо, 24 червня Міністр фінансів України Сергій Марченко та Федеральний Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підписали Угоду між урядами України та Німеччини про надання Україні 1 млрд євро грантового фінансування.
Оксана Лебедина, ZN.ua