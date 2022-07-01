Україна отримала грант від Німеччини на суму €1 млрд

Кошти буде спрямовано на витрати бюджетної сфери.

Україна отримала грант від Федеративної Республіки Німеччина у сумі 1 млрд. євро. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну в п'ятницю, 1 липня.

Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних видатків під час військового стану.

Усього з початку запровадження військового стану Україна вже отримала від Німеччини 1,3 млрд. євро для підтримки фінансово-бюджетної системи.

Нагадаємо, 24 червня Міністр фінансів України Сергій Марченко та Федеральний Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підписали Угоду між урядами України та Німеччини про надання Україні 1 млрд євро грантового фінансування.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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