В Україні заарештували активів російських корпорацій на 4,5 млрд грн

Співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції заарештували активи російських корпорацій вартістю 4,5 млрд грн, повідомляє МВС України.

«У ході досудового розслідування правоохоронці виявили активи російських корпорацій на понад 4,5 млрд гривень, зокрема в офшорах, які могли використовуватись у підривній діяльності проти України», - зазначають правоохоронці.

За даними слідства, наразі накладено арешт на корпоративні права дев’яти українських підприємств, а також на 70 об’єктів нерухомого майна, включаючи майнові комплекси та земельні ділянки. Фірми належать російським холдинговим компаніям «Ростєх», «Татнєфть», «РусАл» та «Група ГМС».

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