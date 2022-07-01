В Україні заарештували активів російських корпорацій на 4,5 млрд грн

Правоохоронці встановили дев’ять підприємств, які належали холдинговим компаніям країни-агресора

В Україні заарештували активів російських корпорацій на 4,5 млрд грн
© Sasun Bughdaryan / Unsplash

Співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції заарештували активи російських корпорацій вартістю 4,5 млрд грн, повідомляє МВС України.

«У ході досудового розслідування правоохоронці виявили активи російських корпорацій на понад 4,5 млрд гривень, зокрема в офшорах, які могли використовуватись у підривній діяльності проти України», - зазначають правоохоронці.

За даними слідства, наразі накладено арешт на корпоративні права дев’яти українських підприємств, а також на 70 об’єктів нерухомого майна, включаючи майнові комплекси та земельні ділянки. Фірми належать російським холдинговим компаніям «Ростєх», «Татнєфть», «РусАл» та «Група ГМС».

Поліція розпочала досудове розслідування за фактами диверсії та ведення агресивної війни.

Раніше Державне бюро розслідувань зупинило постачання в Росію підприємством російського олігарха Олега Дерипаски компонентів, які можна використовувати в ракетобудуванні.

Заступник голови Ради безпеки Дмітрій Мєдвєдєв назвав санкції Заходу проти Росії «актом агресії» та «приводом для війни».


Оксана Лебедина, ZN.ua





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